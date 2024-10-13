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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حادث تصادم قطار المنيا.. الدفع بقوات الإنقاذ النهري للبحث عن مفقودين بترعة الإبراهيمية

حادث قطاري المنيا
حادث قطاري المنيا
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دفعت مديرية أمن المنيا، بقوات الإنقاذ النهري لموقع حادث تصادم جراري سكة حديد بقطار نوم أمام منطقة ماقوسة جنوب المنيا، وذلك للبحث عن مفقودين بترعة الإبراهيمية، وقد أسفر الحادث عن إصابة ٢٠ شخصا تم نقلهم لمستشفي المنيا العام. 

شهدت منطقة ماقوسة بالمنيا حادث مروع اثر تصادم جراررين سكة حديد بعربة الطاقة الخلفية للقطار رقم ١٠٨٧ قطار نوم القادم من أسوان القاهرة. 

أسفر الحادث عن انقلاب عربات من القطار بترعة الإبراهيمية وتجري الآن عملية الإنقاذ وتوقفت حركة القطارات بالاتجاهين. 

انتقلت قوات الحماية المدنية والاسعاف وقوات الشرطة وتم فرض كردون أمني حول موقع الحادث. 

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الإنقاذ النهري أمن المنيا تصادم جراري سكة حديد بقطار حادث مروع مستشفي المنيا العام مديرية أمن المنيا المنيا