زيلينسكي: توصلنا لاتفاقيات أسلحة جديدة لأوكرانيا هذا الأسبوع

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، إن بلاده توصلت إلى اتفاقيات أسلحة جديدة خلال هذا الأسبوع، تشمل توريدًا من الخارج وإنتاجًا في الداخل.

ووفقًا للموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية أوضح زيلينسكي أن كل زيارة خارجية يقوم بها يكون فيها دائمًا حديث عن الاستثمار في القطاع الصناعي لأوكرانيا.

وتابع: "قدرتنا الصناعية تتيح لنا إنتاج المزيد من المسيرات، والمزيد من القذائف، والمعدات العسكرية أكثر مما تسمح به قدراتنا المالية. ولكن في الوقت نفسه، هناك العديد من الشركاء الذين، لأسباب موضوعية، لا يمكنهم المساعدة في توريدات الأسلحة – ليس لديهم أسلحة خاصة بهم، لكن يمكنهم مساعدتنا في التمويل".

وأضاف زيلينسكي: "بعض الشركاء أيضا يمتلكون تقنيات خاصة يمكن استخدامها في أوكرانيا الآن في الدفاع، وفي أعمالنا النشطة. هناك قيادة بين الدول تجمع الآخرين في العالم من أجل عملنا المشترك في الإنتاج".

وأعرب زيلينسكي عن شكره لشركاء بلاده الذين استثمروا بالفعل في صناعة الدفاع الأوكرانية، وقال: "بفضل هذه الاستثمارات، زاد إنتاجنا بشكل كبير، وخاصة من الطائرات المسيرة".