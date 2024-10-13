تلفزيون "بريكس": اكتشاف وعاء خزفي عمره 6 آلاف عام في روسيا

أبرز تلفزيون "بريكس" السبت اكتشاف مجموعة من علماء الآثار لوعاء خزفي عمره نحو ستة آلاف عام في محيط دير"يورييف" بمدينة "نوفجورود" الروسية، والذي يظهر أنه ينتمي إلى أواخر العصر الحجري الحديث، وربما تم صنعه في النصف الثاني من الألفية الرابعة قبل الميلاد.

وأضاف التلفزيون أن قطر الوعاء يبلغ نحو 60 سنتيمترا وارتفاعه 40 سنتيمترا ويتميز بزخارفه الخزفية.. ووفقا للعلماء، فإنه كان من الممكن استخدام الوعاء لتخزين المنتجات السائبة مثل الحبوب، بالإضافة إلى اللحوم أو الأسماك، نظرا لأن سكان المنطقة كانوا يقومون بأعمال الصيد بشكل نشط.

وأشار التلفزيون إلى أن وجود السخام على سطح الوعاء الخارجي يشير إلى أنه ربما كان يستخدم في الطهي، موضحا أنه ستكون هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث المتعمقة لتحديد كيف كان يستخدم هذا الوعاء.

يشار إلى أن تليفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.