بعد «بالطو».. أحمد عاطف يقدم مسلسل كارثة طبيعية

أفصح المؤلف أحمد عاطف عن ثاني عمل درامي له بعد النجاح الذي حققه مسلسل "بالطو"، ويحمل المسلسل الجديد اسم "كارثة طبيعية".

وشارك أحمد عاطف جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " صورة من اسكريبت حلقات المسلسل الجديد، وكتب تعليقًا عليها: "دعواتكم ثاني أعمالي الدرامية إخراج حسام حامد، وإنتاج "watch it".

يشار إلى أن مسلسل "بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوي، محمد لطفي، محمود البزاوي، وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول مهنة التمريض وما يحدث في دور الرعاية الصحية.

