جان رامز يرد على شائعات وفاته: «هتخذ إجراءات قانونية»

الأحد 13/أكتوبر/2024 - 02:36 ص

تداولت خلال الساعات القليلة الماضية مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار تفيد بوفاة الطفل جان رامز، فيما نفى جان رامز تلك الشائعات، مؤكدا أنه بخير، وسيتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.

جان رامز

وكتب جان رامز، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مساء الخير، أنا الحمد لله كويس وزي الفل، وهيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المواقع والصفحات، التي نشرت أخبار كاذبة وشائعات».

وتفاعل عدد كبير من الجمهور، مع منشور جان رامز، وكتب أحدهم: «طيب الحمد لله إنك بخير حبيبي، وربنا يمتعك بالصحة والعافية»، وقال آخر: «ربنا يخليك لينا يا بطل مصر».

جان رامز في دراما رمضان

وكان جان رامز، قد حقق نجاحا كبيرا، في دراما رمضان الماضي، بمشاركته في مسلسل «المعلم»، مع الفنان مصطفى شعبان، والذي كانت تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية؛ إذ يعيش تاجر السمك (حامد)، وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، حتى يسجن والده بسبب قضية مخدرات، فيجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار السوق الكبار، وعليه التصدي لهم.