"واشنطن بوست": أمريكا تواجه مخاطر مالية ناتجة عن الكوارث المتزايدة بسبب تغير المناخ

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، السبت، إنه مع تزايد العواصف والجفاف والحرائق وغيرها من الأحداث الجوية المتطرفة بشكل متكرر الناتجة عن تغير المناخ أصبحت تكاليف الإصلاح وإعادة البناء أعلى أيضا.

وذكرت الصحيفة أن الأعاصير الكارثية المتكررة أجبرت الحكومة الأمريكية على مواجهة واقع صارخ: الكوارث المناخية تتزايد بشكل متكرر وفتاك ومكلف في بلد يواجه بالفعل تحديات مالية هائلة.

وأوضحت واشنطن بوست أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الإعصار ميلتون تسبب في أضرار تقدر بنحو 50 مليار دولار في جميع أنحاء ولاية فلوريدا، حيث تعرضت العديد من المنازل والشركات والبنية التحتية الحيوية للتدمير ما سيتطلب الإصلاح أو الاستبدال، ربما بتقديم مساعدة فيدرالية عاجلة.

واستطردت أن ميلتون هو أحدث حدث مناخي متطرف في دولة تشهد، في المتوسط، كارثة مناخية تكلف مليار دولار تقريبا كل ثلاثة أسابيع، وفقا لبعض التقديرات الفيدرالية. ومع تزايد تكرار هذه العواصف والجفاف والحرائق والفيضانات، أصبحت تكلفة إعادة البناء بعد هذه الأحداث أكثر ارتفاعا. وهذا زاد من الضغوط المالية على الحكومة الفيدرالية في وقت تجاوز فيه الدين الوطني 35 تريليون دولار.

وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة موديز للتحليل المالي: "أعتقد أن تكلفة تغير المناخ تشكل تهديدا متزايدا لآفاقنا المالية الهشة بالفعل". وأضاف"إذا أخذنا بعين الاعتبار الاحتمال بأن الحكومة يجب أن تنفق عشرات المليارات أو مئات المليارات أكثر كل عام للتخفيف من آثار الأحداث المناخية، فإن الآفاق تبدو أكثر قتامة".

وأدى تدهور الحالة المالية للأمة إلى تفاقم الوضع، نتيجة لزيادة الإنفاق، وتزايد السكان المسنين بسرعة، وعدم كفاية الإيرادات الضريبية، خاصة بعد التخفيضات الضريبية التي تم اعتمادها في عهد إدارة دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة إن خبراء الميزانية عموما يتفقون على أن تغير المناخ يهدد أيضا بزيادة هذه المشكلات، ما يضر بالناتج الاقتصادي بينما يجبر الحكومة على إنفاق المزيد وجني أقل، في مواجهة عواقب الانبعاثات الضارة.

وأوضحت أنه قبل عامين، حاول البيت الأبيض حساب التكاليف المحتملة: توقع مستشارو الميزانية الرئيسيين للرئيس جو بايدن أن تواجه واشنطن ما يصل إلى 128 مليار دولار من الإنفاق الجديد كل عام في العقود القادمة في استجابة لبعض الطوارئ المناخية، بما في ذلك الأعاصير والحرائق والفيضانات.

لكن المسؤولين الفيدراليين اعترفوا في ذلك الوقت بأن تقديراتهم كانت غير مكتملة: لم يتمكنوا من حساب جميع الطرق التي قد تؤدي بها تغيرات المناخ إلى استنزاف خزائن الحكومة، أو تقليل الإيرادات الضريبية، أو إرهاق البرامج الحكومية، أو التأثير على صحة ورفاهية الأمريكيين، وكل ذلك قد يزيد من العبء على دافعي الضرائب.

وقال آندي وينكلر، مدير مشاريع الإسكان والبنية التحتية في مركز السياسة الثنائية:"هناك أدلة واضحة على أننا ننفق أكثر على مجموعة متنوعة من الكوارث نتيجة لتغير المناخ".

وتتناقض التحذيرات القاسية بشكل حاد مع الرؤية داخل الكونجرس، حيث غالبا ما يتصارع الديمقراطيون والجمهوريون حول من يجب أن يتحمل تكاليف الطقس القاسي. في أواخر سبتمبر، غادر المشرعون واشنطن من أجل الحملات الانتخابية، وأظهروا القليل من الرغبة في العودة على أساس طارئ.

وفي الوقت نفسه، لم يطالب بايدن الكونجرس بالاجتماع بعد ميلتون وسابقته المباشرة، هيلين، التي دمرت نورث كارولينا. هذا الأسبوع، حث الرئيس المشرعين على "التحرك بسرعة قدر الإمكان" والموافقة على تمويل طارئ.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الحالي، يبدو أن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية لديها المال للاستجابة للأعاصير المتتالية. وفي السنوات الأخيرة، شهدت الوكالة زيادة كبيرة في الطلب على المساعدة، حيث أصبحت الكوارث المناخية أكثر شيوعا وشدة.

وصعد صندوق الإغاثة من الكوارث الخاص بوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية، الذي يسمح للوكالة بتمويل الاستجابة الفورية ومساعدة المجتمعات المحلية في تكاليف التعافي، إلى أكثر من 41 مليار دولار في السنة المالية 2023، وفقا لخدمة أبحاث الكونجرس غير الحزبية. وكانت السنوات الأربع الماضية هي الأكثر تكلفة في البرنامج، الذي استخدمته وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية أيضا خلال تلك الفترة للاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأرقام تخبرنا قصة غير مكتملة، لأن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية هي واحدة من أكثر من عشرة وكالات فيدرالية تساعد في الكوارث، وغالبا ما تزود الأموال للمجتمعات الأكثر تضررا لسنوات عديدة. قال وي. كريج فوجيت، الذي كان يدير الوكالة تحت رئاسة باراك أوباما من مايو 2009 إلى يناير 2017: "واصلت إقرار المساعدات المتعلقة بإعصار كاترينا في عامي الأخير في الوظيفة - بعد 11 عاما من العاصفة المميتة".

وأضاف: "هذه الكوارث لها آثار طويلة الأمد". وأقر بأن بداية مواسم الأعاصير الأطول والأكثر شدة "تضيف كل هذا العمل الجديد إلى القائمة".

وتتوافق الزيادات في إنفاق وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية مع التوقعات القاتمة من الوكالات الفيدرالية الأخرى والمراقبين، الذين تبرز تحذيراتهم في سنوات من التقارير التي غالبا ما يتم إغفالها، والتي تشير إلى الطرق التي قد تؤدي بها الظروف الجوية القاسية إلى تفاقم الدين الفيدرالي.

وأفادت خدمة الغابات الوطنية مؤخرا بأنها تنفق في المتوسط 2.9 مليار دولار على مكافحة حرائق الغابات على الأراضي المغطاة سنويا، لكنها توقعت أن هذا الرقم - الذي صدر في مايو - قد يرتفع بنسبة تصل إلى 84% خلال السنوات الخمسة والعشرين القادمة دون تدخل فيدرالي كبير.

في سيناريو أسوأ، يمكن أن ترتفع تكاليف الرعاية الصحية الفيدرالية بمقدار 22 مليار دولار بحلول نهاية القرن إذا أصبح الناس أكثر مرضا بسبب درجات الحرارة المرتفعة وتدهور جودة الهواء، وفقا لما أظهرته دراسة واحدة، على الرغم من أن مؤلفيها حذروا من أن ذلك "قد يكون مجرد جزء صغير" من التكلفة الإجمالية.

وأصدرت الحكومة المسؤولة، وهي مراقب فيدرالي، تقارير متعددة حول برنامج رئيسي فيدرالي يؤمن مزارعي المحاصيل ضد الجفاف والظروف السلبية الأخرى. لقد زادت تكاليفه باستمرار منذ عام 2016، حيث تجاوزت 17 مليار دولار في عام 2022، وهو آخر عام جرت فيه دراسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المخاطر المالية المتزايدة أثارت قلق بعض المتشددين الماليين في واشنطن، الذين دعوا المشرعين الفيدراليين إلى تعويض أي نفقات مناخية جديدة - بما في ذلك بعض نفقات الكوارث الطارئة - من خلال تخفيضات في الميزانية أو توفير جديد.