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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تدين مصادرة إسرائيل لأراضي "الأونروا" وتحويلها إلى مستوطنة في القدس

السعودية
السعودية
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها الشديدة واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأرض التي يقع عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، وتحويلها إلى مستوطنة.

وأكدت المملكة رفضها القاطع لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الواضحة للقوانين والقرارات الدولية دون أي رادع، بالإضافة إلى الاستهدافات السياسية والعسكرية الممنهجة التي تطال أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريض حياة العاملين فيها للخطر. كما أكدت دعمها للأونروا في أداء مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.

السعودية القدس الأونروا قوات الاحتلال الإسرائيلي