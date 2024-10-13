أبرزهم مي عمر وروجينا.. تكريم نجوم رمضان 2024 في ملتقى نجم العرب

رصدت عدسة «البوابة نيوز» فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان ملتقى نجم العرب، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، حيث شهد المهرجان توافد العديد من النجوم من أجل تكريمهم عن مجمل أعمالهم الفنية.

وكان من أبرز المكرمين في مهرجان ملتقى نجم العرب، الفنان حسن الرداد أفضل ممثل عن مسلسل “محارب”، الفنانة مي عمر "أفضل ممثلة" عن مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، الفنان أحمد زاهر أفضل ممثل عن مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، المخرج محمد سامي "أفضل مخرج" عن مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الفنانة روجينا "أفضل ممثلة" عن مسلسل "سر إلهي"، الفنان منذر ريحانة "أفضل ممثل" عن مسلسل "المعلم"، الفنانة ملك زاهر "أفضل ممثلة شابة" عن مسلسل "محارب".