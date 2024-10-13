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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفير مصر بنيجيريا يعرب عن تطلعه للتعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني

سفير مصر لدى نيجيريا
سفير مصر لدى نيجيريا يلتقي بوزير الطيران المدني
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أعرب السفير محمد فؤاد سفير مصر بنيجيريا عن التطلع للدفع قدمًا بالتعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني واستشراف آفاق تطويرها بما يتناسب مع مكانتهما كدولتين محوريتين في القارة وكسوقين كبيرين على صعيد النقل الجوى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير مع وزير الطيران المدني والصناعات الجوية النيجيرى فيستوس كيوما، حيث تم بحث ترتيبات الزيارة المقررة للوزير النيجيري إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات "المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي للمراقبين الجويين" الذي يعقد خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.

ومن جانبه، أعرب الوزير النيجيري عن تقديره لمكانة شركة مصر الطيران كإحدى شركات الطيران الرائدة على مستوى القارة، وخاصة في نيجيريا باعتبارها إحدى أكثر شركات الطيران نشاطًا وانتظامًا في تسيير رحلات إلى المدن النيجيرية، فضلًا عما تحظى به من ثقة لدى النيجيريين للسفر إلى مصر وللعبور إلى مقاصد أخرى، وذلك على ضوء ما تتمتع به من شبكة خطوط واسعة. 

وعبر الوزير النيجيري كذلك عن تطلعه للبناء على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين لتطوير التعاون في موضوعات الطيران المدني والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتميزة التي يتمتع بها الجانب المصري، وخاصة فيما يتعلق بالتدريب وبناء القدرات لكوادر الطيران المدني المختلفة، ورفع كفاءة المطارات النيجيرية بما يؤهلها لاستيفاء المعايير الدولية ذات الصلة بالخدمات والإدارة وإجراءات الأمن والسلامة.

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