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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عضو بالشيوخ: محطة قطارات الصعيد نقلة نوعية للسكك الحديدية واستكمالا لتطوير المنظومة

محطة قطارات الصعيد
محطة قطارات الصعيد بمنطقة بشتيل
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أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن محطة قطارات الصعيد بمنطقة بشتيل تُعتبر نقلة نوعية في منظومة السكك الحديدية، وتأتي استكمالا لتطوير المنظومة، حيث تسع أكبر عدد من الركاب مقارنة بمحطة رمسيس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الشمس، أن محطة قطارات بشتيل، قيمة مضافة للاقتصاد القومي، حيث تم إنشاء المحطة بطابع فرعوني وتضمنت محال لبيع الأنتيكات، وأخرى للملابس والمطاعم والكافيهات والبراندات، وكل هذا يمثل جانب استثماري هام، سيتبعه توفير فرص عمل كثيرة، وفتح أبواب رزق بشكل منظم.

وأشار إلى أن المشروعات القومية الخاصة بوزارة النقل ستنعكس بالإيجاب على الخدمة المُقدمة للجمهور، حيث تقدم مميزات جديدة من ناحية اختصار الوقت، وكذلك قلة التكلفة المُستهلكة في الرحلة الواحدة.
 

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