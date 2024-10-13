الكويت تدين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على "اليونيفيل"

أكدت وزارة الخارجية الكويتية إدانة دولة الكويت لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار رقم 1701.

ونوهت الخارجية الكويتية في بيان، أمس السبت، إلى أهمية المحافظة على أمن وسلامة أفراد وموظفي الأمم المتحدة واحترام حرمة مبانيها، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، كما شددت على ضرورة التحرك الجاد نحو تحديد المتسببين في تلك الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من المحاسبة.

وجددت دولة الكويت دعمها للجمهورية اللبنانية في حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ خطواتٍ جادة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.