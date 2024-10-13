إنفوجراف.. حصاد جامعة أسيوط خلال أسبوع في الفترة من 4 حتى 10 أكتوبر 2024

أصدرت جامعة أسيوط، بالإنفوجراف حصادها الأسبوعي، لأهم الأنشطة والبرامج والفعاليات، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 4 حتى 10 أكتوبر 2024، حيث تقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط باسم مجلس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب؛ بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأبطال قواتنا المسلحة البواسل، والشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



• حقق فريق جامعة أسيوط؛ أعلى نتيجة في مسابقة إيناكتس العالمية 2024، على مستوى جامعات مصر، وفاز بالمركز الرابع عالميًا والدكتور المنشاوي يشيد بالأداء المتميز للفريق وتصدره فرق الجامعات المصرية الفائزة ضمن أفضل 12 فريق عالمي على مستوى أفريقيا.



• تقدم جامعة أسيوط؛ منح دراسية كاملة بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF) للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة وما يعادلها من خريجي عام ٢٠٢٤م بالبرامج الخاصة بكليات العلوم والهندسة والحاسبات والمعلومات للعام الجامعي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥م



• فى إطار احتفالات جامعة أسيوط بالذكرى (٥١) لانتصارات أكتوبر المجيدة: تنظم الجامعة ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر للواء الدكتور الغباري حول "التخطيط الاستراتيجي للحرب"، يوم الثلاثاء 22 من أكتوبر 2024.



• يتقدم الدكتور المنشاوي؛ بالتهنئة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.



• أشاد الدكتور المنشاوي بنجاح فريق طبي في مستشفى القلب بجامعة أسيوط في استئصال ورم كبير بالقلب لسيدة.



• نجح فريق طبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفيات جامعة أسيوط في إنقاذ حياة شاب عقب إصابته بجرح غائر نتيجة دخول سيخ حديد بالرقبة، وهنأ الدكتور المنشاوي؛ الفريق الطبي وتمكنه من التدخل السريع والفوري لإنقاذ حياة الشاب ونجاحه في إجراء الجراحة بكفاءة



• قدمت جامعة أسيوط شرحا تفصيلا لمنصة الجامعة التعليمية ThinQi، والتي يشرف عليها مركز نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب



• أعلن مركز تعليم اللغة الروسية بجامعة أسيوط؛ عن دورة لتعليم اللغة الروسية، تحت إشراف الدكتور عاطف النقيب مدير المركز.



• نظمت جامعة أسيوط، الملتقى التنموي "إعداد القادة" لتنمية مهارات العاملين وإعدادهم لتولي الوظائف القيادية.



• في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة":

نظمت جامعة أسيوط معرضًا لمستلزمات الأسرة والطلاب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



• نظمت جامعة أسيوط؛ ورشة عمل فنية لطلاب مدرسة الوحدة العربية من ذوي الهمم.. ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"، والدكتور المنشاوي يؤكد أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم داخل المجتمع الجامعي وخارجه.



• أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط؛ بدء التسجيل في دورات "التحول الرقمي للترقية لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد".



• أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط؛ عن البرنامج التدريبي المكثف لتأهيل المتقدمين لشغل منصب عميد كلية.



• أناب الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ الدكتور أحمد عبد المولي نائبه لشئون التعليم والطلاب لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة في احتفالات جامعة الأزهر.



• ترأس الدكتور المنشاوي؛ اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة خطة العمل في مشروع إنشاء مستشفى الأورام الجامعي الجديد.



• بعد تجديد تشكيله.. ترأس الدكتور المنشاوي، اجتماع مجلس إدارة وحدة المشروعات الابتكارية والإبداع الطلابي، مؤكدا أن الوحدة تتبنى أفكار المبتكرين والمبدعين من طلاب الجامعة فى مجال التكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال.



• في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة".. تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط المعرض التسويقي لمستلزمات الأسرة والطلاب بجامعة أسيوط، مؤكدًا دعم العمل الحر والمشاريع الحرفية والصناعية للشباب ويثني على المنتجات التي يقدمها خريجي الجامعة.



• أصدر رئيس جامعة أسيوط؛ قرارات بتعيين وتجديد وتكليف قيادات جامعية جديدة.



• ترأس الدكتور المنشاوي؛ لجنة اختيار الوظائف القيادية للمتقدمين لوظائف مديري العموم بجامعة أسيوط.



• شهدت جامعة أسيوط؛ انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لرابطة أطباء الكُلى بأسيوط تحت عنوان:" الحديث في علم أمراض وزراعة الكُلى".



• ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان:

شارك وفد طلابي من جامعة أسيوط فى محاضرات تنمية الوعي التي تنظمها وزارة العدل.



• يشارك طلاب جامعة أسيوط الأهلية في دوري عباقرة الجامعات الموسم السابع، تحت إشراف الدكتور نوبي حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية.



• كلف الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ الدكتور سامح عبد السلام رئيس قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة بأعمال مستشار رئيس جامعة أسيوط للشئون المالية.



• نظم معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط، ندوة توعوية حول: "أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".

- نظم مركز دعم المجتمع المدني بجامعة أسيوط ندوة "استحداث الأدلة العلمية في صناعة السياسات العامة".