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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: إعلان بايدن عن كارثة فلوريدا سيجعل التمويل الفيدرالي للمتضررين

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال البيت الأبيض، السبت، إن إعلان الرئيس جو بايدن رسميًا عن وجود "كارثة كبرى" في ولاية فلوريدا وأوامره بتقديم مساعدات فيدرالية لتكملة جهود الإنعاش الحكومية والقبلية والمحلية في المناطق المتضررة من إعصار ميلتون بدءًا من 5 أكتوبر 2024، سيجعل التمويل الفيدرالي متاحًا للأفراد المتضررين في مقاطعات متعددة بالولاية. 

وأوضح البيت الأبيض أن هذه المساعدات يمكن أن تشمل منحًا للإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل، وقروضًا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة، مشيرًا إلى أن "التمويل الفيدرالي يتوفر أيضًا لحكومات الولايات القبلية والحكومات المحلية المؤهلة وبعض المنظمات الخاصة غير الربحية على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ لمدة 90 يومًا خلال الـ 120 يومًا الأولى من بداية فترة الحادث".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات "تسمح بالمساعدة في إزالة الحطام واتخاذ تدابير الحماية في حالات الطوارئ، بما في ذلك المساعدة الفيدرالية المباشرة، في إطار برنامج المساعدة العامة بنسبة 100 بالمائة من الإجمالي التكاليف المؤهلة، كما يتوفر التمويل الفيدرالي على أساس تقاسم التكاليف لتدابير تخفيف المخاطر على مستوى الولاية".

يُشار إلى أنه حتى الآن، ووفقًا للتقارير الأولية الصادرة عن السلطات المحلية في فلوريدا، فقد بلغ عدد ضحايا الإعصار حتى الآن 55 قتيلًا، مع احتمالية زيادة هذا الرقم مع استمرار عمليات الإنقاذ.

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