مصادر لبنانية: 18 شهيدًا و38 مصابًا جراء عدة غارات إسرائيلية على العديد من المناطق المدنية

أعلنت مصادر طبية وأمنية لبنانية استشهاد أكثر من 18 مواطنا وإصابة 38 آخرين جراء عدة غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، على العديد من المناطق المدنية بالجنوب اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بريتال - بعلبك الهرمل أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، فيما أسفرت العدوان الإسرائيلي على برجا قضاء الشوف إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثمانية عشر آخرين بجروح.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى قيام الطيران الحربي الإسرائيلي باستهداف سيارة مدنية على طريق القطراني في البقاع الغربي، ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء وإصابة رابع بجروح خطرة، كما أدت غارة إسرائيلية على المعيصرة قضاء كسروان إلى استشهاد تسعة أشخاص وإصابة خمسة عشر آخرين بجروح، فيما أدت غارة الطيران الإسرائيلي على دير بللا البترون إلى استشهاد شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح، إضافة إلى وجود أشلاء، تقوم السلطات اللبنانية بالتحقق من هوية أصحابها من خلال فحوص الـDNA.