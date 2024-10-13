أوكرانيا: مقتل وإصابة 12 إثر هجمات روسية في دونيتسك

قالت السلطات الأوكرانية، السبت، إن شخصين قُتلا وأصيب 10 أشخاص آخرين إثر هجمات روسية في مناطق متفرقة من دونيتسك.

وأضافت السلطات الأوكرانية، في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكراين فورم" أمس، أنه تم فتح تحقيق في الحادث، موضحة أنه "بتاريخ 12 أكتوبر 2024، أصابت طائرة بدون طيار روسية من طراز FPV سيارة مدنية بشكل مباشر على الطريق بين قريتي أولاكلي وداشني في منطقة فولنوفاخا بدونيتسك، ما أدى إلى مقتل سائق يبلغ من العمر 19 عامًا".

وأشارت السلطات الأوكرانية "بالإضافة إلى ذلك، هاجم الروس قرية كوراشيفكا في منطقة بوكروفسك. ونتيجة لذلك، أصيب متقاعد يبلغ من العمر 84 عامًا بجروح قادت للوفاة".