محافظ الدقهلية يفاجئ منافذ بيع الخضار والفاكهة ويشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار

واصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،جولته مساء السبت بتفقد منافذ بيع الخضار والفاكهة للتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار وعدم المغالاة وتوفير المنتجات الغذائية من الخضار والفاكهة.

محافظ الدقهلية يواصل جولته ليلا ويتفقد منافذ بيع الخضار والفاكهة:

وتفقد المحافظ منافذ بيع الخضار والفاكهة بشوارع ( الجيش - قناة السويس - الإمام محمد عبده - جديله).

وشدد " مرزوق " علي المنتفعين بالمنافذ بضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار ووضع هامش ربح منخفض لأن الهدف من المنافذ هو محاربة غلاء الأسعار، مشيرًا إلي أنه تم إقامة هذه المنافذ لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالإضافة إلي المعارض الدائمة التابعة للمحافظة التي تم افتتاحها بشارع الجيش وعبد السلام عارف.

كان محافظ الدقهلية قد بدأ جولته ليلا مستقلا سيارة خاصة ومنفردًا بشوارع مدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة ورفع الاشغالات والتقى بالمواطنين واستمع الي مطالبهم ووعدهم بدراستها والعمل على حلها مع كافة الجهات المعنية.

شملت جولة " المحافظ " شوارع ( الجيش - فخر الدين خالد - سعد الشربيني - عبدالسلام عارف ـ الجلاء ـ سكة سندوب - المطافي - العبور )

واستدعى مرزوق شرطة المرور والمرافق لرفع كافة الإشغالات بالشوارع وتنظيم عملية ركن السيارات وتحرير محاضر للمخالفين وتنظيم الحركة المرورية.

كما التقى "المحافظ" بعدد من سكان مساكن الجلاء ووجه لمسؤولي شركات الكهرباء والغاز بسرعة تركيب العدادات المتبقية لتسليم كافة الوحدات الي أصحابها في أسرع وقت، مشيرًا إلي أنه تم تسليم عدد 167 وحدة سكنية حتى الآن وخلال الأسبوع الحالي سيتم تسليم 71 وحدة إضافية على أن يتم الانتهاء من تسليم كافة الوحدات فور الانتهاء من توصيل عدادات المرافق.

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