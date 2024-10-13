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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سجل هدفًا وحقق رقمًا قياسيًا.. رونالدو يقود منتخب البرتغال للفوز على بولندا

رونالدو في مباراة
رونالدو في مباراة البرتغال ضد بولندا
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قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال للفوز على مضيفه بولندا بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ملعب وارسو الوطني، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

شارك رونالدو قائد النصر السعودي، أساسيًا مع منتخب البرتغال أمام بولندا، ولعب حتى الدقيقة 63، بعد استبداله بزميله دييجو جوتا، كما سجل هدفًا حقق به رقمًا قياسيًا.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب البرتغال على بولندا بهدفين دون رد، إذ كاد رونالدو أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 11، لكن العارضة تصدت لكرته، وذلك قبل أن يسجل برناردو سيلفا الهدف الأول لصالح منتخب البرتغال في الدقيقة 26 من صناعة برونو فيرنانديز.

منتخب البرتغال يحقق العلامة الكاملة في دوري الأمم الأوروبية بقيادة رونالدو 

وفي الدقيقة 37، أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي، بعد متابعته لكرة زميله رافائيل لياو، التي ارتطمت في القائم، ليسدد كريستيانو رونالدو الكرة في شباك حارس منتخب بولندا.

وفي الشوط الثاني، نجح بيوتر زيلينسكي في تقليص الفارق لمنتخب بولندا بهدف في الدقيقة 78، قبل أن يقضي رفاق رونالدو على آمال زملاء الهداف روبرت ليفاندوفسكي في تحقيق ريمونتادا، وذلك بهدف ثالث في الدقيقة 88 عن طريق النيران الصديقة، حيث أحرز يان بيدناريك مدافع منتخب بولندا هدفًا بالخطأ في مرماه.

وأصبح كريستيانو رونالدو بهذا الهدف، أول لاعب يسجل 5 أهداف دولية في سن الـ39.

وبهذا الفوز، حافظ منتخب البرتغال على صدارته لجدول ترتيب المجموعة الأولى من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب بولندا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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