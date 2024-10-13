سكرتير مساعد قنا: الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لـ150 قرية

شارك اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، في الاجتماع المشترك بين وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

جاء ذلك بحضور سكرتيري عموم المحافظات ومديري عموم إدارات التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى، وكذا موقف إعداد الحيز العمراني للعزب والكفور والنجوع بمحافظات الشرقية، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، قنا، سوهاج.

استعرض السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع موقف محافظة قنا حيث تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 150 قرية، فضلا عن الانتهاء من 94 مخططا تفصيليا للقرى، ومتبقي عدد 56 قرية جاري تحديث المخططات الاستراتيجية لها بالتعاون مع الهيئة، على أن يتم إدراجها ضمن ميزانية الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024-2025.

وأشار السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، إلى أنه جاري حاليا الإنتهاء من تحديث المخططات الاستراتيجية لمدينة قنا، مؤكدا أن محافظة قنا من أوائل المحافظات التي أنهت نموذج الحصر والاستدلال للكتل العمرانية مما ساهم في تسهيل الأحواز المتبقية لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

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