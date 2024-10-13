محافظ الدقهلية يجري جولة تفقدية مفاجئة بشوارع المنصورة ويأمر برفع الإشغالات.. صور

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية مساء أمس السبت، بجولة تفقدية مفاجئة منفردًا بشوارع مدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات، والتقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ووعدهم بدراستها والعمل على حلها مع كافة الجهات المعنية.

جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية ليلا بشوارع المنصورة:



شملت جولة " المحافظ " شوارع ( الجيش - فخر الدين خالد - سعد الشربيني - عبدالسلام عارف ـ الجلاء ـ سكة سندوب - المطافي - العبور ).

وعلى الفور قام اللواء طارق مرزوق باستدعاء شرطة المرور والمرافق لرفع كافة الإشغالات بالشوارع وتنظيم عملية ركن السيارات وتحرير محاضر للمخالفين وتنظيم الحركة المرورية.

كما التقى "المحافظ" بعدد من سكان مساكن الجلاء ووجه لمسؤولي شركات الكهرباء والغاز بسرعة تركيب العدادات المتبقية لتسليم كافة الوحدات الي أصحابها في أسرع وقت، مشيرًا إلي أنه تم تسليم عدد 167 وحدة سكنية حتى الآن وخلال الأسبوع الحالي سيتم تسليم 71 وحدة إضافية على أن يتم الانتهاء من تسليم كافة الوحدات فور الانتهاء من توصيل عدادات المرافق.

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