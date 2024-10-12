«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال شن غارات هي الأعنف منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من حاصبيا جنوب لبنان، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي تستهدف أطراف ومناطق في البلدات الحدودية الجنوبية، وتحديدًا في القطاع الأوسط للجنوب اللبناني في محيط بلده رامية.

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه هناك سلسلة من الغارات استهدفت بلدة عيتا الشعب وكونين وعدد من البلدات الأخرى في هذه المنطقة التي يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التوغل براً على مدار الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن كثافة هذه الغارات تعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتحرك بري جديد عبر منطقة رامية ومارون الرأس.

وتابع: «الاحتلال استهدف عمق الجنوب اللبناني وصولًا إلى مدينة النبطية التي تعرضت خلال الدقائق الماضية إلى سلسلة من الغارات هي الأعنف منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني، وهذه الغارات استهدفت مناطق مأهولة بالسكان وأسواق في مدينة النبطية التي تبعد بمسافة كبيرة عن الحدود الجنوبية اللبنانية».