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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام إسرائيلي: اندلاع حريق بعد سقوط صواريخ من لبنان باتجاه مفرق كاح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن إعلام إسرائيلي، عن اندلاع حريق بعد سقوط صواريخ من لبنان باتجاه مفرق كاح شمالي إسرائيل، بحسب خبر عاجل عرضته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، عبر شاشتها لقطات من داخل مدينة النبطية جنوبي لبنان بعد شن غارة عنيفة من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي.

وشن طيران الاحلال الإسرائيلي قبل قليل، غارة عنيفة على مدينة النبطية الواقعة جنوب لبنان، حيث أظهرت اللقطات التي عرضتها القاهرة الإخبارية مشاهد لارتفاع النيران من المباني ووجود رجال الإنقاذ والدفاع المدني بمحيط المنطقة التي استهدفها طيران الاحتلال.

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