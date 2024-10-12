عبدالحليم قنديل: إسرائيل صنعت جحيمًا ستحترق به فى النهاية

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن إسرائيل مندفعة كالثور الهائج، حول حرب لا تعرف ما ستأتي منها، ولكن نتنياهو يفعل ما يريد من أجل مصلحته الشخصية.

وأضاف "قنديل"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التوسع في الحرب في المنطقة، لن يصب في مصلحة الكيان المُحتل.

ونوه بأن إسرائيل صنعت جحيمًا ستحترق به في النهاية، وذلك بعد هجماتها الأخيرة ضد لبنان، و ما حدث هو محاولة من بنيامين نتنياهو للبحث عن أي انتصار.

وتابع أن قرية عيتا الشعب تعرضت لأكثر من 1000 غارة، وهي قرية صغيرة، وهنا يوضح وحشية الاحتلال الإسرائيلي. فهو يدعي أنه يستهدف عناصر حزب الله ولكن في النهاية يُسقط المدنيين.