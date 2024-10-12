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الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر وناميبيا تعززان التعاون في مجال المياه لبناء مستقبل مستدام للقارة الأفريقية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الافارقة، كارل جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي الناميبي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه ،وذلك قبيل انطلاق فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي التاسع.

وخلال اللقاء .. أكد الدكتور سويلم على إستمرار الجهود التى تبذلها مصر خلال رئاستها للأمكاو لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو لصياغة "رؤية إفريقيا للمياه" لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ "إفريقيا التي نريدها" .

كما أكد على حرص مصر على إستمرار التعاون مع ناميبيا تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية فى شهر نوفمبر ٢٠٢٣ والبدء في صياغة مشروعات مشتركة ضمن اولويات واهتمام للبلدين .

كما أشار لأهمية مبادرة AWARe باعتبارها فرصة للحصول على تمويلات من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ بالدول الإفريقية ، كما أشار لأهمية مركز التدريب الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACWA فى توفير التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة فى مجال المياه والمناخ .

 

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