رئيس «هيئة الكباري»: تكلفة الخطة القومية للطرق نحو 175 مليار جنيه

قال حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة لتنمية الطرق والكباري، إن الهيئة واجهت عدة تحديات على مدار الـ 10 سنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الطرق والمحاور التي تم افتتاحها اليوم في حالة تم البدأ بها بالوقت الحالي كانت ستكلف نحو أربعة أو خمسة أضعاف التكلفة التي تم إنفاقها، لافتا إلى أن الخطة القومية للطرق كلفت نحو 175 مليار جنيه، حيث أنها بُنيت عليها العديد من المشروعات.

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه عندما نُفذ محور الضبعة أصبح محاطا بمناطق زراعية ضخمة، لافتا إلى أنه بُني عليه منطقة مستقبل مصر.

وأوضح أن الطرق والنقل بشكل عام من أحد العناصر الأساسية في البنية التحتية لأي دولة، موضحا أنه لكي تستطيع أي دولة بناء استثمارات قوية، يلزمها وجود شبكة نقل قوية سواء نقل سككي أو شبكة طرق تربط الموانئ بالمطارات والمناطق الصناعية والزراعية، بحيث أن أي مستثمر يريد نقل منتجه لا يجد صعوبة في ذلك.