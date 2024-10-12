الخارجية الروسية: مجموعة "بريكس" لم تكن ولن تكون تحالفا عسكريا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن مجموعة "بريكس" لم تكن ولن تكون تحالفا عسكريا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الإخبارية الروسية عن بيان الخارجية الروسية: " لم تكن بريكس قط تحالفا عسكريا، وهي ليست كذلك ولا تنوي أن تصبح تحالفا عسكريا، علاوة على ذلك، فإن "بريكس" ليست حتى منظمة دولية أو هيكل تكاملي، بل هي رابطة بين الدول تضم مشاركين متساوين".

وأشار البيان إلى أن "بريكس" تنطوي على شراكة استراتيجية متعددة التخصصات، وتقوم على 3 ركائز رئيسية، السياسة والأمن، والاقتصاد والمالية، والثقافة والعلاقات الإنسانية.. مضيفًا أن "العلاقات بين شركاء "بريكس" مبنية على أساس المساواة والاحترام المتبادل ومبادئ الانفتاح والبراجماتية والتضامن والأهم من ذلك أنها ليست موجهة ضد أحد.

وأضاف البيان أن هذه الأطروحة يتم تأكيدها بسهولة من خلال الوثائق التأسيسية لمجموعة "بريكس"، بما في ذلك في كل إعلان مشترك لقادة الدول المشاركة.. مشيرا إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لمجموعة "بريكس" هو إنشاء نظام اقتصادي عالمي عادل ومتعدد الأطراف.

ومن المقرر أن يُشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمدينة كازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير 2024، فيما تضم مجموعة "بريكس" بالاضافة إلى دولة مصر، دول "روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا".