إيران تهدد بالرد على أي هجوم إسرائيلي جديد

أبلغت إيران الولايات المتحدة وبعض الدول في الشرق الأوسط، عن استعدادها للرد على أي هجوم جديد من جانب إسرائيل، وفقًا لمصدر مطلع على المناقشات الدبلوماسية، تحدث لشبكة CNN اليوم السبت.

وأكد المصدر أن هذه التصريحات تأتي "على عكس بعض الأخبار الكاذبة"، دون تفصيل مزيد حول طبيعة هذه الأخبار أو مصدرها.

وكشفت مصادر مطلعة على الوضع لشبكة CNN، في وقت سابق، أن الحكومة الإيرانية شاركت في جهود دبلوماسية عاجلة مع دول في الشرق الأوسط، بهدف تقدير ردة الفعل الإسرائيلية على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري.

وهدف هذه الجهود هو تحديد إمكانية تقليص نطاق الرد الإسرائيلي، أو مساعدة إيران في حماية نفسها في حال فشل ذلك.

من ناحية أخرى، أكد مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN يوم الجمعة، أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لم يتخذ بعد قرارًا بشأن كيفية التعامل مع الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني.

يُذكر أن العلاقات الإسرائيلية الإيرانية متوترة للغاية، وقد شهدت تصعيدًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.