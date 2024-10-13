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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر تسريب غاز داخل منزل بالعاشر من رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استقبل مستشفى العاشر من رمضان الجامعي مساء اليوم 4 جثث وفتاة مصابة بحالة اختناق جميعهم من أسرة واحدة، وذلك إثر استنشاقهم غاز داخل منزل الأسرة بمدينة العاشر من رمضان وتم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بمصرع 4 أشخاص بينهم زوجين وطفليهما وإصابة ابنتهما الطفلة 15 عاما بحالة اختناق، وتم نقل المصابة إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الفتاة، ووفاة المتوفين إثر استنشاقهم غاز أثناء نومهم بمسكنهم وتم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة.

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