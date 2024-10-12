منتخب الشباب يعود للتدريب على فترتين .. و ميكالى يواصل التنقيب عن الأفضل

عاد منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني، للتدريب على فترتين صباحا ومساء فى معسكره المغلق بمدينة أكتوبر استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم .

وكان المنتخب قد بدأ معسكره يوم الأحد الماضي وبعد خمسة أيام من التدريبات صباحا ومساء أدى لاعبو المنتخب مع بعضهم البعض مباراتين وديتين شارك فيها كل اللاعبين بشكل يمنح كل لاعب فرصة كاملة لتقديم نفسه وإظهار إمكاناته أمام المدرب البرازيلى الذى يتطلع لبناء جيل واعد للكرة المصرية.

ويحرص ميكالى على إعطاء اللاعبين جرعات فنية مكثفة ويرصد مدي استجابة اللاعبين بما يتناسب مع فكره ومنهجه الذى حقق به إنجازا تاريخيا بالحصول على المركز الرابع فى أولمبياد باريس.. ويواصل ميكالى عملية التنقيب والرصد لاختيار أفضل اللاعبين لبناء جيل واعد .

ويضم الجهاز المعاون لميكالى كلا من مواطنيه : ريكاردو المدرب العام وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الاداء ، ومعهم المدرب الوطني علاء عبده ، وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وخالد خفاجي للتدليك واحمد ايهاب وعمرو سلمان الاداريين وعلاء سعيد مدير المهمات .

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