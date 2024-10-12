هيئة السكك الحديدية: محطة قطارات صعيد مصر ملتقى خطوط الوجه البحري والقبلي

قال المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن محطة مصر في رمسيس عند بناءها كان عدد سكان مصر 20 مليون، ولكن مصر في الوقت الحالي وصل عدد سكانها إلى 120 مليون، ولهذا كان من الضروري وجود محطة أخرى تستوعب عدد الركاب.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل تم إنشاءها من أجل تخفيف الحمل على محطة مصر، لافتًا إلى أن هذه المحطة بها إمكانيات تميزها عن غيرها، لأنها توجد بين محافظتي القاهرة والجيزة، وبها ملتقى خطوط الوجهين البحري والقبلي، مشيرًا إلى أنها تتواجد على خط القاهرة - أسوان.

محطة قطارات صعيد مصر مساحتها 60 فدان

وأشار رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أن المحطة تتصل بخط المناشي، الذي يعمل كبديل لخط الإسكندرية - القاهرة، وتتصل بخط بشتيل - المناشي، الذي يصل إلى ميناء الإسكندرية وعليه كافة كثافات قطارات البضائع، فضلًا عن أن المحطة تصل إلى 4 أضعاف محطة رمسيس، فالمحطة بخدماتها تصل مساحتها إلى 60 فدان.

المحطة تستوعب 250 ألف راكب

وواصل: «محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل تستوعب عدد 250 ألف راكب، وتم إنشاء سكك في المحطة بطول 22 كيلو، ما بين الورش والأحواش، بالإضافة إلى 6 أرصفة على إتجاه الصعيد، و4 أرصفة في إتجاه بشتيل، إلى جانب خط قطارات البضائع، الذي يتصل من ميناء الإسكندرية إلى الوجه القبلي بشكل كلي».