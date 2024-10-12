إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بصحراوي المنيا

أصيب 9 أشخاص، في تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص 8 راكب، بطريق الصحراوي الشرقي القديم، المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص 8 راكب بالطريق الصحراوي الشرقي القديم وتحديدا أمام مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية بالمنيا لموقع البلاغ وتبين إصابة 9 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج.

تم نقل المصابين لمستشفي المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.