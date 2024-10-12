إصابة 7 أشخاص بالاختناق في حريق مول التجمع الخامس.. والحماية المدنية تحاصر النيران

السبت 12/أكتوبر/2024 - 11:01 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، مساء اليوم السبت ، من السيطرة علي حريق هائل في مول شهير بالتجمع الخامس .

وكشف الفحص المبدئي عن إصابة 7 أشخاص بحالات اختناق، فيما سادت حالة من الهرج والفزع فور اندلاع الحريق في أجزاء المبني، والتهمت النيران اجزاء كبيرة من مبني مكون من 3 طوابق ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة الحريق ومنع امتداده إلي المجاورات وإخماده.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراءالتحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة ، كما يعمل رجال الحماية المدنية علي أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخري.

وكانت الحماية المدنية قد دفعت ب 10 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق نشب بمول بالتجمع الخامس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارًا من النجدة يفيد باندلاع حريق بشارع التسعين الجنوب، ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق.