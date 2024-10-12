بأقدام رونالدو.. منتخب البرتغال يتفوق على بولندا بثنائية بالشوط الأول

تفوق منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو على مضيفه بولندا بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب وارسو الوطني، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

يشارك رونالدو قائد النصر السعودي، أساسيًا مع منتخب البرتغال أمام بولندا، وسجل هدفًا، ليواصل هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف.

رونالدو يهز شباك منتخب بولندا

كاد رونالدو أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 11، لكن العارضة تصدت لكرته، وذلك قبل أن يسجل برناردو سيلفا الهدف الأول لصالح منتخب البرتغال في الدقيقة 26 من صناعة برونو فيرنانديز.

وفي الدقيقة 37، أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي، بعد متابعته لكرة زميله رافائيل لياو، التي ارتطمت في القائم، ليسدد كريستيانو رونالدو الكرة في شباك حارس منتخب بولندا.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة الأولى من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب بولندا في المرتبة الثالثة وفي رصيده 3 نقاط.