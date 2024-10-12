غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي أحداث الألف مسكن

تستكمل غدا الأحد، محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال، محاكمة متهم بقضيه أحداث الألف مسكن .

وجهت النيابة للمتهمين تهم التورط فى قتل وإصابة 4 ضباط شرطة و10 مجندين شرطة ومندوب شرطة، خلال التظاهرات التى وقت يوم 20 ديسمبر 2013، وذلك في القضية التي تحمل رقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، وقيدت برقم 7353 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة.