محافظ القاهرة يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق للمنتدى الحضرى العالمى

استقبل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بديوان عام المحافظة انا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـ un-habitat، والسفير عاطف سالم سيد الأهل المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمى، والدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية un-habitat، والسيد خيسوس سالسيدو منسق المنتدى الحضري العالمي بالمقر الرئيسي un-habitat ، ود. أحمد رزق مدير مكتب الهايبتات بالقاهرة، والوفد المرافق لهم، وأعضاء اللجنة التنسيقية لمنتدى القاهرة الحضري العالمي 2024.

وأكد محافظ القاهرة أهمية المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة في نوفمبر المقبل، والذي يعد ثاني أهم حدث عالمي على أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، مشيرا إلى أن استضافة مصر للمنتدى فرصة لتقديم رؤيتها للتنمية الحضرية، ونموذجها الفريد في مواجهة العشوائيات والقضاء عليها، وتخطيط المدن، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة، والنهضة التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن نقل الوزارات للعاصمة الإدارية أسهم فى تخفيف العبء على العاصمة ومكن من الاستفادة من أماكن هذه الوزارات واعادة استغلالها، كما حمت شبكة الطرق التى أقامتها الدولة المصرية العاصمة من التحول لجراج كبير، مشيرًا إلى أنه تم عمل دراسة بين البنك الدولي ومؤسسة جايكا اليابانية وأظهرت هذه الدراسة أن مصر تخسر ٢ مليار دولار سنويا بسبب العبء المروري وبناء عليه قامت القيادة السياسية بعمل تطوير للطرق ورفع البنية التحتية وتزويد الطرق بالرقعة الخضراء.

وأشار محافظ القاهرة إلى ان محافظة القاهرة قامت ببذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة للمواطنين ونقلهم الي اماكن ليس بها خطورة.

كما أكد محافظ القاهرة أن المحافظة تقوم بعمل نقل مستدام وتحويل وسائل المواصلات للطاقة النظيفة ، كما تم إقامة مشروع كايرو بايك الذى ضم ٢٥٠ دراجة فى مرحلته الأولى وجاري التوسع به.

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص الحكومة المصرية، بجميع وزارتها وهيئاتها، على الإعداد الجيد للدورة القادمة من المنتدى الحضري، ليخرج بالصورة التي تليق بالدولة المصرية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر خلال استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، ليضاف إلى رصيدها الحضاري والعمراني محليًا وإقليميًا وعالميًا.

واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء استعدادات المحافظة للمنتدى والتى ستوفر 110 أتوبيس صديق للبيئة من هيئة النقل العام منهم 15 أتوبيس كهربى مجهز لخدمة ذوى الهمم، و٣٠ أتوبيس من شركة مواصلات مصر لنقل زوار المنتدي ، مع إقامة جراجين لاستيعاب سيارات ضيوف المنتدي.

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود حملة ترويجية للتعريف بالمنتدى منتشرة بكافة شوارع وميادين القاهرة، وتوجد 21 شاشة إلكترونية تعرض برنامج المنتدى، كما سيتم تسيير 3 أتوبيسات مكشوفة طوال أيام المنتدى.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم إقامة سباق دراجات بمنطقة القاهرة الخديوية بداية من ديوان محافظة القاهرة وصولًا إلى دار الأوبرا المصرية بمشاركة وزارة الشباب والرياضة ، وكايرو بايك ، كما سيتم تنظيم زيارة لمنطقة الأسمرات والحديث عن جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية، وعرض تجربة التمكين الاقتصادى للسيدات فى المدينة.

ولفت محافظ القاهرة إلى أنه سيتم افتتاح حديقة الأندلس بعد تطويرها بتشريف دولة رئيس الوزراء، وتنظيم زيارة لحديقة الأزهر وإقامة معرض للحرف التراثية، كما سيتم تنظيم زيارة لشارع المعز وخان الخليلى ، وقرية الفواخير ، ومجمع الأديان مع شرح لأهم المعالم التاريخية.

وأعربت انا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـ un-habitatعن تقديرها للجهود المبذولة من محافظة القاهرة والدولة المصرية فى التحضير المتميز للمنتدى خاصة الطرق ووسائل النقل، والدعم اللوجيستى الكبير المقدم.

وأضافت أنها استشعرت تأثير التطوير العمرانى الذى حدث بالقاهرة خاصة فى مجال التعامل مع المناطق العشوائية .

وأكد أعضاء الوفد أن القاهرة كانت الاختيار الأفضل الذي قُدم للأمم المتحدة، حيث تتفق مع معايير مرتبطة بقدرة الدولة على الاستضافة، وإمكانات الإعاشة والتنقل واللوجيستيات، بالإضافة إلى سابقة تنظيمها لمؤتمرات على نفس المستوى والأهمية، معربين عن سعادتهم للتواجد فى مدينة تحمل بين جنباتها عراقة الماضى والحاضر.