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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ننشر أول صور لـ حريق مول تجاري هائل في القاهرة الجديدة

الحريق
الحريق
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تنشر "البوابة نيوز"، الصور الأولى لـ حريق مول تجاري بالقاهرة الجديدة.

كان قد شب حريق في مول تجاري بشارع التسعين الجنوبي بمنطقة التجمع الخامس، وانتقل رجال الإطفاء لموقع الحادث، وجارٍ السيطرة على النيران وإخمادها.

تفاصيل حريق مول تجاري بالقاهرة الجديدة

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق داخل أحد المولات التجارية بالتجمع الخامس.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها، ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاورة، وجارٍ عملية السيطرة علي النيران وإخمادها.

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