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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الدفع ب 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مول تجاري بالتجمع الخامس

الحريق
الحريق
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دفعت قوات الحماية المدنية ب 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مول بالتجمع الخامس.

وكشف الفحص المبدئي أن النيران التهمت مبنى مكون من 3 طوابق  في مبنى  شارع التسعين الجنوبي.

ونشب حريق داخل مول وكافيه مكون من 3 طوابق بشارع التسعين الجنوبي في التجمع الخامس.

ودفعت قوت الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم رفض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارًا من النجدة يفيد باندلاع حريق بشارع التسعين الجنوبي، ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق.

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