وكيل صحة سوهاج يتفقد وحدة العلاج الطبيعي بمستشفى أخميم

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج خلال تفقده وحدة العلاج الطبيعي بمستشفى أخميم المركزي اليوم السبت عن تشغيل جهاز العلاج بالليزر والذي يخدم مئات المرضي و يحقق فاعلية كبيرة في علاج الكثير من الحالات.

رافق وكيل الوزارة خلال خلال زيارته للوحدة الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي و أحمد عز مدير مكتب وكيل الوزارة، وكان في استقباله الدكتور محمود نصر مدير المستشفي و الدكتورة كلارا كامل مدير إدارة العلاج الطبيعي و الدكتور أشرف مكرم نائب مدير المستشفي والدكتورة رشا أحمد محمد رئيس الوحدة و جميع الأطقم الطبية العاملة بالوحدة

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بمتابعة وتطوير الخدمة الطبية بجميع التخصصات بالمستشفيات.

ومن جانبها أفادت الدكتورة كلارا كامل مدير إدارة العلاج الطبيعى بالمديرية بفاعلية وأهمية الجهاز في المجال الطبي وفي العلاج الطبيعي على وجه الخصوص و أن من بين استخدامات الجهاز المتعددة علاج التهابات الأعصاب الطرفية والتهابات أوتار الكتف والكوع وألام الإنزلاق الغضروفي وتحفيز نمو الأنسجة علاج عرق النسا وكذلك حل العديد من مشاكل خشونة المفاصل وعلاج كثير من الإلتهابات الأخري، والمساعدة في تحفيز الدورة الدموية مما يجعل له تأثيراً كبيراً بفضل آلياته المضادة للالتهابات و إختناق العصب الأوسط كما يساعد في عملية إلتئام الجروح الناتجة عن القدم السكري والعديد من الاستخدامات الفعالة الأخرى.

ومن جانبه أوضح الدكتور مينا فايز طبيب يعمل علي الجهاز بالوحدة أن فكرة عمل الجهاز مبنية علي امتصاص الخلايا الموجودة بالجلد للفوتونات الموجودة بشعاع الليزر مما يترتب عليه تدفق الدم للمنطقة المصابة و تحفيز الخلايا لبناء أنسجة جديدة بدلاً من الأنسجة التي حدث بها إصابة.



وفي سياق متصل وخلال الزيارة لاحظ " دويدار " وجود مساحة أرض غير مستغلة بجوار الوحدة القائمة و علي الفور وجه ببحث ومناقشة إنشاء وحدة علاج طبيعي متخصصة للأطفال علي تلك المساحة .. وذلك ضمن إجراءات رفع الكفاءة و استحداث الخدمات بمستشفيات المحافظة.

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