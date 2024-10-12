لأول مرة.. تمركز بطارية دفاع جوى أمريكية فى إسرائيل استعدادًا للرد الإيرانى

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، أن بطارية دفاع جوي أمريكية ستتمركز بإسرائيل لأول مرة استعدادا للرد الإيراني، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن أن حزب الله أطلق نحو 320 مقذوفًا من لبنان على إسرائيل في يوم الغفران، أقدس الأعياد اليهودية الذي بدأ مساء الجمعة وانتهى مساء اليوم السبت.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، أنه خلال يوم الغفران في نهاية الأسبوع، نحو 320 مقذوفًا أطلقها حزب الله عبرت من لبنان إلى إسرائيل، وفقًا لما نقله موقع النشرة اللبناني.

فيما أعلنت الفصائل العراقية، اليوم السبت، قصفها هدفين في أم الرشراش بإسرائيل بواسطة الطيران المسير.