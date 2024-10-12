"سياحة النواب": افتتاح محطة بشتيل يعظم الاستفادة من كنوز وتراث مدن الصعيد

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل.

وأكدت نورا علي، في تصريحات لها، أن المحطة ستسهم في تسهيل حركة النقل والتجارة بين القاهرة ومحافظات الصعيد، بما يعزز التنمية الشاملة ويخفف من حدة الازدحام المروري في العاصمة.

وأوضحت أن محطة بشتيل، التي تستوعب 250 ألف راكب يوميًا، تمثل إضافة حيوية لدعم قطاع السياحة، حيث أن توافر وسائل النقل المناسبة والسريعة والحيوية تمثل أحد أهم عوامل الجذب السياحي.

وتابعت: "ويأتي ذلك تماشيًا مع ما يمتلكه الصعيد من مواقع أثرية متفردة تجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم ما يعظم أقصى استفادة ممكنة من هذه المنطقة الثرية العامرة بالثقافة والتراث.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع النقل باعتباره عاملًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو السياحي.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعد جزءًا من رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة في المناطق النائية، مشيدًة بحجم الإنفاق الذي تم توجيهه لتطوير شبكة السكك الحديدية، وبذل المزيد من الجهود للتماشي مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة.