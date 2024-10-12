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السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مياه الفيوم": استعداد قطاع الصرف الصحي لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم  مواصلة قطاع الصرف الصحي لبرنامج الخطة الشهرية متضمنة الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء والجاهزية التامة لاحتمالات سقوط الأمطار وتجمعات المياه بالمناطق الحيوية والشوارع و الميادين بكافة أنحاء المحافظة. 

وشدد المحافظ على متابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات وشبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة محطات الرفع والمعالجة لزيادة القدرات الاستيعابية والتأكيد على جاهزية العنصر البشري والتنسيق بين الخط الساخن ١٢٥ وإدارة الأزمات بالشركة ومركز الشبكة الوطنية للسيطرة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة ومتابعة كافة الشكاوى الواردة. 

وفي السياق أكد الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي أن القطاع يعمل على مدار الساعة ضمن خطة تشتمل مراجعة وتأهيل كافة سيارات ومعدات الكسح وإعادة تمركزها بالمراكز والمناطق الساخنة والصيانة المستمرة لطلمبات محطات الرفع والمعالجة ولوحات  الكهرباء والتحكم والمولدات والتطهير اليومي لشبكات الصرف الصحي وبيارت التجميع الرئيسية والفرعية وأحواض الترسيب والمعالجة. 

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