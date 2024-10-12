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السبت 12 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يواصل استعداداته لمباراة موريتانيا الثانية

منتخب مصر
منتخب مصر
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 خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبه في الرابعة عصر اليوم السبت، استعداداً لمواجهة موريتانيا في السابعة مساء الثلاثاء المقبل،  في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب.

خاض اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في مباراة موريتانيا أمس ضمن مواجهات الجولة الثالثة والتي شهدت فوز المنتخب ٢ /٠ ، تدريبات استشفائية بفندق الإقامة، بينما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم باستاد القاهرة الدولي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن .

حضر مران منتخب مصر محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة و رئيس بعثة المنتخب في موريتانيا.  

من المقرر أن تغادر بعثة المنتخب في الرابعة عصر غداالأحد  إلى موريتانيا.

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منتخب مصر تدريب