"القاهرة الإخبارية": سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف عمق الجنوب اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من حاصبيا بالجنوب اللباني، إن التطورات متلاحقة على طول الجبهة الجنوبية اللبنانية، حيث ينفذ طيران الاحتلال في هذه الأثناء سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي تستهدف مناطق في البلدات الحدودية الجنوبية وتحديدا في القطاع الأوسط للجنوب اللبناني في محيط بلدة رميا.

وأضاف سنجاب، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك سلسلة من الغارات التي استهدفت بلدة رميا واستهدفت بلدة عيتا الشعب وكونين وعدد من البلدات الأخرى في هذه المنطقة التي يحاول جيش الاحتلال على مدار الأيام الماضية التوغل منها برا، مؤكدًا أن كثافة هذه الغارات تعني أن جيش الاحتلال يستعد لتحرك بري جديد عبر منطقة رميا وعبر منطقة مارون الراس وعبر القطاع الأوسط تحديدا للجنوب اللبناني.

وأوضح أنه كانت هناك سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت عمق الجنوب اللبناني وصولا إلى مدينة النبطية التي تعرضت خلال الدقائق الماضية إلى سلسلة من الغارات هي الأعنف منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني هذه الغارات استهدفت مناطق مأهولة بالسكان وأسواق في مدينة النبطية التي تبعد بمسافة كبيرة عن الحدود الجنوبية اللبنانية فضلا عن القصف المدفعي المتواصل الذي نسمعه في هذه الأثناء في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني وتحديدا بلدات الخيام والوزاني وكفر كيلا والعديسة.