الطرق والكباري : محطة قطارات الصعيد شريان حيوي جديد ونافذة لكل المواطنين

أشاد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة لتنمية الطرق والكباري، بالافتتاحات التي تمت لبعض الطرق والمحاور والكباري، بدءًا بمحور بديل خزان أسوان، الذي يعتبر بديل للمرور عبر خزان أسوان، لافتا إلى أنه قبل إقامة هذا المحور كان المواطنين يستخدمون جسم الخزان للمرور، وكان مقسم إلى حارتين منعكسي الاتجاه.

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن محور بديل خزان أسوان يربط عدة شرايين ببعضها من شرق أسوان إلى غربها وأسوان الجديدة ومطار أسوان وغيرها من الطرق والمحاور والطرق، موضحًا أن محطة قطارات صعيد مصر ضمن عدة محاور تم تنفيذها، بهدف تقليل المسافة البينية ما بين المحاور وبعضها، فضلا عن أنها شريان حيوي جديد كنافذة لكل المواطنين.

وتابع: «عندما بدأ المشروع القومي للطرق، كان مخطط 7000 كم إنشاء طرق جديدة، نفذ منها نحو 6500 كم حتى اليوم، وكان مخطط لتطوير الطرق القائمة في حدود 10000 كم، ونُفذ منها نحو 8000 كم».

ولفت، إلى أن محطة قطار بشتيل كان الغرض من إنشائها تخفيف كثافة الركاب من محطة رمسيس، وأن تكون وسط منطقة تخدم عليها مجموعة من المحاور والوصول لها يكون بشكل سلس وسهل.