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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العثور على جثة مسنة في حالة تحلل داخل شقة بمدينة السلام

أرشيفية
أرشيفية
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عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، علي جثة سيدة مسنة داخل شقتها وفي حالة تحلل بمدينة السلام.

كان قد تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بوفاة سيدة داخل مسكنها بالعقار دائرة القسم 
بالإنتقال والفحص وُجد جثمان ربة منزل  سن 61، مقيمة محل البلاغ مُسجاة على وجهها بغرفة النــوم ، ترتدي ملابسها كاملةً في حالة تعفــــن ، وعُثر بجوارها على كافة متعلقاتها ، وتبين سلامة كافة منافذ الشقة وعدم بعثرة محتوياتها.
 

بسؤال نجليهــا { سن 41 ترزي ومقيم دائرة قسم الشرابية ، - سن 36 ربة منزل ومقيمة دائرة قسم الشروق } قررا بأنه لدى حضورهما للاطمئنان على والدتهما اكتشفا وفاتها على النحو المُشار إليه، وأضافا بأنها كانت تقيم بمفردها وتعاني من آثار جلطة بالمخ وأمراض الشيخوخة ، ولم يتهما أو يشتبها في وفاتها جنائياً.

أجهزة الأمنية بالقاهرة العثور على جثة العثور على جثة مسنه جثة سيدة مسنة داخل شقتها قسم شرطة السلام