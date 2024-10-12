أجواء حماسية في تدريبات منتخب الشاطئية بالغردقة استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية

خاض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني أولى تدريباته بالغردقة استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من ١٩ إلى ٢٦اكتوبر الجارى وسط اجواء حماسية من اللاعبين .



بدأ التدريب بفقرة الإحماء البدنى ثم فقرة تدريبية على الجمل التكتيكية التى يسعى الجهاز الفني لتنفيذها خلال البطولة خاصة فى ظل ضم عناصر جديدة للمنتخب لأول مرة .



واطمأن محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية من المدير الفنى على ترتيبات إقامة المنتخب وجاهزية اللاعبين للبطولة خصوصاً أن هناك دعم كبير من مجلس إدارة الاتحاد بقيادة جمال علام لحصد اللقب الأفريقي.

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى.

واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبدالرحمن الشافعيّ، مصطفي على صاصا،إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كلاً من أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.

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