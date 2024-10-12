مصرع فني تكييف غرقا في ترعة أثناء صيد الأسماك بالزاوية الحمراء

لقي فني تكييف مصرعه، اليوم غرقا في مياه ترعة الإسماعيلية، دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، أثناء صيد الأسماك، حيث علقت صنارة الصيد، وأثناء قيامه بمحاولة فكها اختل توازنه وسقط في المياه.

تبلغ لقسم شرطة الزاوية – من الأهالي بشخص غريق بمياه ترعة الإسماعيلية – دائرة القسم.



بالإنتقال والفحص وجدت جثة فني تبريد وتكييف ومقيم دائرة القسم، مسجاة علي ظهرها ، يرتدي ملابسة كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية " تم انتشاله بمعرفة الأهالي " ، وعثر بحوزته علي جميع متعلقاته ( بطاقة الرقم القومي ، هاتف محمول ، مبلغ مالي 180 جنية أدوات الصيد خاصته ).

بسؤال كــلاً مــن { 1. عم المتوفي / سن 51 بالمعاش ، 2. سن 21 سائق } قرروا بأنه حال قيام المتوفي بالصيد علي حافة معدية الوحدة دائرة القسم ، تعثر خطاف الصنارة خاصته بالترعة وحال محاولته فكها ، أختل توازنه وسقط بالمياه ، ولم يتهموا أو يشتبهوا في وفاته جنائياً.