العثور علي جثة سوداني داخل حديقة بمدينة بدر

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، علي جثة سوداني، متوفي داخل إحدي الحدائق بمدينة بدر.

تبلغ لقسم شرطة بدر من الأهالي بالعثور على شخص متوفي داخل الحديقة العامة دائرة القسم.

بالانتقال والفحص وُجد جثمان السوداني الجنسيـــة سن 27 لا يعمل ومقيم دائرة القسم، مـسجـــى أعلى مرتبة بمحل البــــلاغ " يرتدي ملابسه كاملةً "، به إصابة قديمة عبارة عن أثر لجرح قديم مُلـــوَث بمنتصف البطن والصدر، والسابق تعرضه لها إثر إدعاء مُشاجرة مع آخران مــن أصل موطنه " مُحددان " والمحبـوس على ذمتها.

وبسؤال السوداني الجنسيـــة /سن 26 لا يعمل ومقيم دائرة القسم، أيد ما سبق ، ورجح وفاة المذكور إثر تعرضه لمضاعفات نتيجة إهماله لإصابته المُنوه عنها لخروجه من المستشفى دون إستكمال العلاج ، ولم يتهم أو يشتبه في وفاته جنائياً.