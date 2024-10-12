بوش الأب .. عندما يتحكم النائب في الملفات الخارجية

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إن أشهر نائب رئيس أمريكي هو جورج بوش الأب، حيث كان نائب رئيس رونالد ريجان، وخلال رئاسة «ريجان» قام بوش بأكثر من 40 رحلة خارجية، وساعد بوش رجلا تقتصر خبرته على تمثيل أفلام الكاوبوي، حتى أصبح واحدا من أهم رؤساء أمريكا.

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه في المقابل حصل بوش على حق الحصول على المعلومات عالية السرية في البيت الأبيض، وحتى لا يحرج ريجان، كان يصدي النصيحة على انفراد، غالبا ما كان يستغل الغداء الأسبوعي لهما لتقديم المشورة خاصة في السياسة الخارجية.

ولفت أنه حسب مستشار الأمن القومي روبرت باك فاير أن بوش في كثير من الأحيان هو صاحب التأثير الحاسم على ريجان، حيث ترأس بوش لجنة إدارة الأزمات الأمنية الوطنية وقاد فريق متخصص في مكافحة المخدرات ومواجهة الإرهاب لكن لم يسلم من المؤامرات الخفية، فحردت الجماعة المستفيدة من الرئيس وزير الخارجية الكسندر هيج ضده، حيث هدد هيك بالاستقالة بعد تولي بوش لجنة الأزمات، فشعر هيج أن ذلك تعدي على صلاحياته.