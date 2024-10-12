ads
السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تتقدم رسميًا بطلب استضافة مقر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي

حسام الدين مصطفي
حسام الدين مصطفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، عن تقدم اللجنة بطلب رسمي للجنة البارالمبية الدولية لاستضافة مقر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي، ليكون له مقر دائم داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار قرار اللجنة البارالمبية الدولية باستقلال الرياضات البارالمبية بنهاية عام 2026.

وأشار حسام الدين مصطفى إلى أن الملف المصري ينافس ملفين آخرين، حيث طلب الاتحاد الدولي لرفع الأثقال الأولمبي استضافة المقر، وكذلك الاتحاد الدولي لرياضات رفعات القوة، مؤكدًا أن تقدم مصر بطلب الاستضافة قد ينقذ اللعبة من عدم الانضمام للاتحاد الأولمبي، وفي حال موافقة اللجنة البارالمبية الدولية على طلب مصر، سيتم إنشاء اتحاد أهلي مستقل، وإلا سيتم ضم اللعبة إلى اتحاد رفع الأثقال الأولمبي.

وتوجه الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية بالشكر للدولة المصرية على مجهوداتها ودعمها الدائم للرياضة والرياضيين البارالمبيين، خاصة أن استضافة مقر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي يعد خطوة تاريخية في تاريخ الرياضات البارالمبية المصرية.

مصر استضافة مقر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي الدكتور حسام الدين مصطفي اللجنة البارالمبية المصرية احمد محمدي