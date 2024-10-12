مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم بطريق أبو زعبل

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل تحمل خضروات بطريق أبو زعبل البطئ، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى الخانكة، وجرى رفع آثر الحادث من الطريق.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه إشارة من النجدة بتصادم سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل بطريق أبوزعبل البطئ.

بالانتقال والفحص تبين تحطم السيارة الملاكي، عقب اصطدامها بسيارة تحمل خضروات، وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الملاكي، وإصابة سائق السيارة الربع نقل وآخر، وجرى نقلهم للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.